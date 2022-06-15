"Ребята – молодцы! Дотянули до конца, хотя уже не хватало сил. Это пятая игра, поэтому я им очень благодарен. Долгий сбор и ребята устали. Все переболели, по 2-3 дня была температура.

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С чем я связываю высокий брак в первом тайме? Усталость, все усталость. От ирландцев я ожидал такой игры, они были свежее нас, это было видно. Добавились у них новые игроки, поэтому... Это Лига наций, ничья. Хорошо, что отыгрались.

В перерыве был разговор, мы поговорили с ребятами, они собрались, сами себя подбадривали.

Относительно Малиновского... Он не мог играть дальше, ему забили кость. Матвиенко тоже попросил замену – у него колени.

Дебют Ризныка? Хороший вратарь, нравится. Дали ему шанс – он его оправдал. В нашем государстве очень перспективные молодые вратари. Надо давать им шанс.

Теперь перерыв до сентября. Завтра с утра едем делать визы в Варшаву. Будет тяжело, узнаем, когда начнется чемпионат... Это же не из Киева лететь, надо будет ехать в Варшаву, в Краков, мало времени. Там один день будет и уже игра с Шотландией, а затем трудный перелет в Армению.

В общем, я доволен, как ребята играли. Передаем привет нашим болельщикам в Украине, вооруженным силам – мы играли для вас. Что-то не получилось, но ребята отдали все силы, сделали все возможное. Уже в сентябре будем смотреть, как действовать. Мы на первом месте в Лиге наций, передохнем, посмотрим, когда стартует чемпионат, и будем двигаться дальше", – сказал Петраков в программе "Головна команда".

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