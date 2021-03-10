"Предыдущие два визита в Рим были тяжелыми моментами моей карьеры. Я приезжал отнюдь не играть футбол. Сейчас очень счастлив, что вернулся, меня переполняют эмоции. Вы можете полностью на меня рассчитывать. Когда я выхожу на поле – всегда полностью выкладываюсь. Команда будет максимально заряжена на борьбу и результат.

Рома – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Мы очень хорошо разбираем соперников. Сейчас, пожалуй, не стоит говорить о слабых сторонах Ромы, не стоит раскрывать все карты. Думаю, пока придержим это в секрете, чтобы соперник не знал, что мы знаем о них.

Приглашал ли меня Фонсека в Рому? Об этом много говорили ранее. Возможно, это следствие общих успехов в Шахтере. Паулу хорошо поработал в клубе, я вырос под его руководством. Но это в прошлом, я сейчас думаю о другом.

Конечно, встреча с Паулу станет чем-то особенным, но это не главное. Главное – результат. Мы постараемся получить гандикап перед ответным матчем, чтобы улучшить свои шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы", – сказал Патрик на предматчевой пресс-конференции.

К слову, первая встреча между украинской и итальянской командами начнется 11 марта в 22:00, ответный матч состоится ровно через неделю.

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