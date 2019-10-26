Встреча Моуринью и Мбаппе в Реале – неизбежна, – экс-помощник португальца

Бывший ассистент ассистент звездного португальского тренера Луис Кампос убежден, что Моуринью обязательно еще поработает в Мадриде.

"Реал должен иметь лучших тренеров, а резюме Моуринью дает ему право работать в лучших клубах. Что касается Мбаппе, думаю, он в итоге окажется в Реале. Если Килиан хочет стать лучшим игроком в мире, он должен играть за Реал. Встреча Моуринью и Мбаппе в Мадриде – неизбежна", – цитирует Кампоса goal.com.

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Напомним, ранее появилась информация, что парижане будут требовать за своего звездного форварда не менее 300 млн евро. Президент Реала Флорентино Перес надеется, что его хорошие отношения с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи помогут во время переговоров по чемпиону мира, и нападающий таки окажется на Сантьяго Бернабеу летом 2020 года.

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