"Это "черная метка" в моей карьере. Мы хорошо знали друг друга по сборной Франции, и тогда я не понял его поведения. У меня были хорошие отношения с ним, хотя он не из тех, кто привык много говорить. Я совершил фол в концовке встречи. Счет 3:1 в нашу пользу, и я решил тянуть время.

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С его стороны было разочарование, ведь он потерял мяч. Он подошел и сказал: "Вставай, с*кин сын". Это же Реал, "галактикос", которые вылетают от Монако, маленького клуба. Никто не ожидал такого безумия. Я понимаю его нервозность, но эти слова в адрес кого-то из ваших знакомых, с кем вы тренировались и с кем вы играли в национальной сборной... Я их не воспринимаю.

Я не говорю, что мы были лучшими друзьями в мире. Бывало, я тоже оскорблял соперника, но не кого-то, с кем ты носил одинаковую форму и сидел рядом с ним в раздевалке... Я думаю, что есть определенные рамки", – цитирует Ротена Marca.

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