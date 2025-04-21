“Быстрый пропущенный гол стал для нас холодным душем. Минут пятнадцать понадобилось, чтобы прийти в себя. Но постепенно нашли свою игру. Несколько хороших возможностей создали еще до перерыва. Несколько подкорректировали действия в атаке, проговорили все в раздевалке и продолжали создавать давление на ворота соперника. И, в конце концов, забили хорошие голы. Очень важным стал именно первый гол Руслана Степанюка.

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Задачу избежать переходных матчей, по нашим подсчетам, мы выполнили после победы над Зарей. Сегодня я понимаю, что мы стопроцентно не будем играть переходные матчи. Но сейчас мы понимаем, что можем побороться как минимум за седьмую позицию. Пять игр – это пятнадцать очков. Нужно как минимум закрепиться на седьмой позиции. Это придает уверенности в том, что мы что-то делаем правильно.

Побороться за еврокубки? Конечно, мы это можем. Но я не хочу об этом говорить. Если мы выйдем в еврокубки, встанет вопрос – для чего? Просто, чтобы поднять планку еще выше? Я сторонник постепенного прогресса. Мы открытый к предложениям клуб, можем потерять кого-то летом. Нужна качественная селекция, а мы не берем игроков за деньги. Поэтому, это все не ко времени. У нас сейчас задача – играть на победу в каждом матче", – цитирует Шандрука официальный сайт Вереса.

Напомним, сейчас ровенский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ с 35-ю очками. Расстояние команды до четвертого места, которое дает право выступать в еврокубках составляет 7 очков.

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