В матче 1-го тура Серии А с Пармой Андреа Камбьясо не сдержал эмоций и применил физическую силу к игроку соперника Левику. Как информирует Gazzetta dello Sport, дисциплинарная комиссия решила не ограничивать его одним матчем дисквалификации – он пропустит две игры.

Для Ювентуса это станет большой проблемой, ведь "Старая синьора" сыграет два следующих матча против Дженоа и Интера.

Напомним, что Юве победил Парму со счетом 2:0, несмотря на удаление Камбьясо.