Вспышка гнева защитника Ювентуса стоила ему участия в матче с Интером (ФОТО)
21:54 - Читати українською
Латераль Ювентуса Андреа Камбьясо получил двухматчевую дисквалификацию.
В матче 1-го тура Серии А с Пармой Андреа Камбьясо не сдержал эмоций и применил физическую силу к игроку соперника Левику. Как информирует Gazzetta dello Sport, дисциплинарная комиссия решила не ограничивать его одним матчем дисквалификации – он пропустит две игры.
Новичок Серии А отобрал очки у Аталанты, Ювентус разобрался с Пармой, несмотря на удаление
Для Ювентуса это станет большой проблемой, ведь "Старая синьора" сыграет два следующих матча против Дженоа и Интера.
Напомним, что Юве победил Парму со счетом 2:0, несмотря на удаление Камбьясо.
