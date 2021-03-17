Бразильский защитник "горняков" Додо уверен, что еще ничего не потеряно.

"Сейчас мы знаем Рому гораздо лучше, поэтому попробуем воспользоваться этим с первых минут игры и попробуем забить быстрый мяч.

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Знаем, что нам будет сложно пройти дальше, но нет ничего невозможного. Сразу вспоминаю камбэк Барселоны в матче против ПСЖ в 2017 году. Они проиграли 4:0, а потом забили 6 голов и прошли дальше. Это доказывает, что все возможно. Нужно просто дождаться правильного момента.

Каштру сказал, что мы должны победить в обоих таймах. Завтра для нас будет фактически два матча. Ничего не потеряно, все зависит от нас", – сказал Додо в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится в четверг, 18 марта, на НСК Олимпийский без зрителей. Начало встречи в 19:55.

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