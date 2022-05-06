"Готовимся к очень важным играм. Мы понимаем, что это нам нужно. Нагрузки хорошие, мы должны их выдерживать, чтобы быть готовыми к поединкам. Вспоминаем все упражнения, соскучились по мячу, по играм. Надеемся, что будет больше таких игр.

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Когда началась война, я был дома. Чтобы поддерживать форму, мы тренировались группой на центральном стадионе в Полтаве. Скучаю по родным, переживаю. Сейчас очень непростое время для Украины, но я думаю, что мы все выдержим, и все будет хорошо", – цитирует Ризныка пресс-служба УАФ.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня, начало встречи в 21:45. Победитель пары сразится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022.

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