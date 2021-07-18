Итальянский клуб объявил о трансфере 24-летнего француза на своем официальном сайте. Балло-Туре подписал контракт до лета 2025-го и будет носить футболку с 5-м номером.

Милан официально объявил о трансфере Жиру

К слову, в это межсезонье Милан подписал уже трех французов. Первым новичком был голкипер Майк Меньян, а вчера объявили о трансфере Оливье Жиру. Что касается Балло-Туре, то он родился во Франции и играл за молодежную сборную страны. Но, не дождавшись приглашения от Дидье Дешама, решил выступать за Сенегал.

К слову, Фоде Балло-Туре – воспитанник ПСЖ, но на взрослом уровне зарекомендовал себя в Лилле и Монако. В прошлом сезоне левый защитник монегасков провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись пятью ассистами.

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