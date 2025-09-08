ФИФА готовится применить очередные санкции. После отстранения болотной сборной России от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА, теперь в зоне риска оказалась Индия.

Сборная Индии открыла вакансию на должность наставника и получила резюме от Гвардиолы и Хави – все не так просто

Как сообщает Yahoo Sports, международная федерация футбола дала Всеиндийской футбольной ассоциации (AIFF) время до 30 октября, чтобы наконец принять новый устав ассоциации. Этот вопрос с 2017 года находится на рассмотрении в Верховном суде страны, однако до сих пор не сдвинулся с места. В совместном письме от ФИФА и Азиатской конфедерации футбола выражена "глубокая обеспокоенность" ситуацией и выдвинуто предупреждение: без выполнения требований членство Индии в ФИФА будет под угрозой.

Кризис коснулся и внутреннего футбола. Старт сезона Индийской Суперлиги, запланированный на этот месяц, приостановлен из-за споров между AIFF и компанией Football Sports Development Limited, которая управляет коммерческими правами на турнир. Стороны не могут договориться о распределении доходов, а действующий контракт между ними завершается уже в декабре 2025 года.

Когда-то Суперлига привлекала мировых звезд вроде Роберто Карлоса, Николя Анелька или Алессандро Дель Пьеро. Но сейчас интерес болельщиков существенно снизился, а три клуба – в частности чемпион Бенгалура – заявили о задержках с зарплатами игрокам и персоналу.

ФИФА уже временно отстраняла Конго и Пакистан за управленческие нарушения, однако те быстро вернулись в международный футбол. Если же Индия не выполнит требований, страна рискует оказаться среди немногих, кто потеряет право выступать в отборах на чемпионаты мира и другие турниры.

