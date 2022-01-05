Правда, причиной визита бразильца станет лишь матч легенд Металлиста. Напомним, Клейтон Шавьер, три года назад завершивший карьеру, провел в составе харьковчан два сезона, сыграв 147 матчей (59 голов и 38 ассистов).

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"Здравствуйте, президент Ярославский, Женя, весь клубный штаб и торсида Металлиста. В первую очередь хочу сказать, что я очень счастлив и благодарен получить приглашение на роскошное событие, которое состоится 28 мая.

Я уже с нетерпением жду этого праздничного дня. И, конечно, хочу поблагодарить за все, что вы сделали для меня. Поблагодарить всех харьковских болельщиков за поддержку, любовь и теплоту, которую вы мне дарили. Скоро увидимся. Всех обнимаю. Скучаю", – сказал Клейтон Шавьер в своем видеообращении.

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