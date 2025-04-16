"Бывают особые вечера, когда для того, чтобы решить исход встречи, многого не требуется, как это произошло в первом матче, поэтому мы не должны забывать о тех моментах, которые мы могли бы реализовать лучше. Мы должны изначально осознавать, что детали могут иметь значение. Это исключительный матч в исключительной атмосфере, и мы сделаем все возможное. Ничего не будет легким, все может решиться в последнюю минуту или в дополнительное время. Решающее значение будет иметь международный опыт игроков обеих команд.

"Мы могли забить два, три и даже больше": Компани – о болезненном поражении Баварии от Интера в Лиге чемпионов

Первый матч с Интером? Не думаю, что первый матч был плохим. Теперь нам нужен определенный баланс между смелостью и контролем.

Для нас самым важным будет то, какой прессинг примет Интер. Если будет высокий прессинг и они решат играть агрессивно, нам придется к этому подготовиться, если они будут компактными и будут играть на контратаках, то нам придется к этому подготовиться. Люди продолжают говорить об оборонительных качествах Интера, но у них также много качеств в атаке. Я не думаю, что ответный матч будет таким же, как первый, но это не значит, что мы не должны чувствовать себя позитивно. Нам не нужно забивать 2, 3 или 4, нам просто нужно победить", – цитирует Компани Football Italia.

Матч Интер – Бавария состоится сегодня, 16 апреля. Начало – в 22:00 по Киеву.

Интер прибил Баварию после героического гола Мюллера в Лиге чемпионов – феерическая развязка