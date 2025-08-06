Полесье в своем Твиттере поддержало Динамо после поражения киевлян от Пафоса в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов (0:1). "Динамо, все будет хорошо. У нас первый матч с андоррцами тоже пошел не по плану. Верим, что во втором матче вы победите", – говорится в обращении житомирского клуба, который подстроился под тренды соцсетей.

Полесье вызывающе отреагировало на результаты жеребьевки следующего раунда Лиги конференций

Напомним, что команда Руслана Ротаня прошла Санта-Колому после поражения в первой встрече со счетом 1:2. В ответном матче "волки" победили соперника со счетом 4:1. Ответный матч между Пафосом и Динамо состоится 12 августа.

Ранее житомирский клуб эффектно отреагировал на жребий Лиги конференций. В случае успеха в противостоянии с Пакшем Полесье сыграет с Фиорентиной. "Необычно будет без Фиорентины в Лиге конференций", – написал Твиттер клуба.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение