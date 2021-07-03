"Вся страна с вами": Буяльский пожелал Украине триумфа над Англией в четвертьфинале Евро
Один из лидеров Динамо Виталий Буяльский обратился ко всем представителям "сине-желтых" перед поединком с Англией на чемпионате Европы.
"Пацаны, хочу пожелать вам победы над Англией, много сил и терпения в игре. Знайте, что вся страна с вами. Вы – большие молодцы", – заявил Буяльский в эфире Футбол News.
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Заметим, сборная Украины встретится с англичанами уже сегодня, 3 июля. Матч на римском Стадио Олимпико начнется в 22:00. Победитель этого поединка 7 июля в полуфинале на лондонском Уэмбли будет играть с триумфатором пары Чехия – Дания.
Сам Виталий Буяльский имел шансы оказаться на чемпионате Европы, но не поехал на него из-за травмы. Хавбеку диагностировали трещину плюсневой кости ступни.