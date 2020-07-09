"Всім монзуль на зло": Динамо виграло Кубок України та ощасливило ще два клуби, але соцмережі застерігають від провалу

Фінал Кубка України 2019/20 Динамо – Ворскла завершився драматичним тріумфом киян в серії пенальті. "Футбол 24" зібрав неоднозначну реакцію соцмереж.
Динамо вистраждало перемогу в фіналі Кубка України та знову зрівнялося з донецьким Шахтарем за виграними трофеями у період незалежності. Команда Юрія Максимова продемонструвала непоганий футбол, натомість виступ киян – вкотре залишає більше питань, ніж відповідей. Підопічних Михайличенка вітають з драматичною перемогою і водночас застерігають від майбутніх провалів у єврокубках.
Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України
Журналіст і коментатор MEGOGO Роман Бебех відзначає наставника Ворскли, команда якого провела достойний фінал: "Юрія Максимова шкода. Але футбольний матч не терпить сліз".
Алекс Гремм, який пише про футбольну статистику, вважає, що Динамо не варто сильно критикувати за гру: "Тут психологічно важкий матч. А рівень суперника, в таких матчах, не має значення. Грала б дворова команда, поєдинок все одно вийшов би важким. Впоралися. Але далі Динамо треба щось робити".
Футбольний агент В'ячеслав Заховайло видихнув з полегшенням: "Процес в цьому матчі був неважливий ... головне результат. Бальзам на душу".
Скаут Алекс Великих застерігає Динамо від передчасної радості. Киянам начебто варто провести ряд кадрових змін: "Рівень ЦЗ у ДК не дозволить команді на даний момент грати успішно в ЛЧ, але гравці можуть додати, але поки дуже вже сиро".
Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розповідає про двох інших тріумфаторів Кубка України: "Перемога Динамо, крім усього іншого, означає, що Десна і Зоря убезпечили себе від участі в українському плей-офф за Лігу Європи – тобто вони як мінімум вже там! У плей-офф ж гратимуть Олександрія, Колос, Дніпро-1 і Маріуполь. Точніше, в таких поєднаннях: Олександрія – Маріуполь, Колос – Дніпро-1, переможці б'ються в фіналі за кваліфікацію Ліги Європи".
Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко нарешті святкує: "Вимучили... всім монзуль на зло".
Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов хвалить Максимова та компанію: "Дуже хороша команда, яка за якістю сьогоднішньої гри заслуговує грати в першій, а не в другій шістці. Тренери виконали величезну і дуже успішну роботу, і, думаю, результати прийдуть".
Президент УАФ Андрій Павелко сподівається повернути на трибуни уболівальників: "Ми продовжуємо активно працювати над тим, щоб вже найближчим часом принаймні 10-25% секторів на матчах чемпіонату України вдалося заповнити вболівальниками. І ми на постійному зв’язку у цьому питанні і з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і з головним санітарним лікарем Віктором Ляшко. Адже після ТАКОГО фіналу інтерес до футболу в Україні лише зросте!".
Есперти програми "Великий футбол" Михайло Метревелі вважає, що Ворскла заслуговає на преміальні попри поразку.
У соцмережах нагадують, що Динамо взяло Кубок вперше з 2015-го.
Гра полтавців справила приємне враження: "По грі Ворскла не програла. Сподобалося: на винос не лупили – все через пас".
Були й ті, хто відверто страждав через побачене на футбольному полі.
Натомість Брутальний футбол – про юного кіпера, який міг стати героєм, але не вийшов на поле.