"Всім монзуль на зло": Динамо виграло Кубок України та ощасливило ще два клуби, але соцмережі застерігають від провалу

Фінал Кубка України 2019/20 Динамо – Ворскла завершився драматичним тріумфом киян в серії пенальті. "Футбол 24" зібрав неоднозначну реакцію соцмереж.

Динамо вистраждало перемогу в фіналі Кубка України та знову зрівнялося з донецьким Шахтарем за виграними трофеями у період незалежності. Команда Юрія Максимова продемонструвала непоганий футбол, натомість виступ киян – вкотре залишає більше питань, ніж відповідей. Підопічних Михайличенка вітають з драматичною перемогою і водночас застерігають від майбутніх провалів у єврокубках.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Журналіст і коментатор MEGOGO Роман Бебех відзначає наставника Ворскли, команда якого провела достойний фінал: "Юрія Максимова шкода. Але футбольний матч не терпить сліз".

Юрія Максимова шкода. Але футбольний матч не терпить сліз. Так говорять в Аргентині. Динамо з перемогою! — Роман Бебех (@roman_bebekh) July 8, 2020

Алекс Гремм, який пише про футбольну статистику, вважає, що Динамо не варто сильно критикувати за гру: "Тут психологічно важкий матч. А рівень суперника, в таких матчах, не має значення. Грала б дворова команда, поєдинок все одно вийшов би важким. Впоралися. Але далі Динамо треба щось робити".

Не стал бы критиковать Динамо слишком сильно. Тут психологически тяжелый матч. А уровень соперника, в таких матчах, не имеет значения. Хоть и дворовая команда играла, матч все равно вышел бы тяжелым.

Справились. Но дальше Динамо надо что-то делать. — Alex Gramm (@gramm_football) July 9, 2020

Футбольний агент В'ячеслав Заховайло видихнув з полегшенням: "Процес в цьому матчі був неважливий ... головне результат. Бальзам на душу".

Скаут Алекс Великих застерігає Динамо від передчасної радості. Киянам начебто варто провести ряд кадрових змін: "Рівень ЦЗ у ДК не дозволить команді на даний момент грати успішно в ЛЧ, але гравці можуть додати, але поки дуже вже сиро".

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розповідає про двох інших тріумфаторів Кубка України: "Перемога Динамо, крім усього іншого, означає, що Десна і Зоря убезпечили себе від участі в українському плей-офф за Лігу Європи – тобто вони як мінімум вже там! У плей-офф ж гратимуть Олександрія, Колос, Дніпро-1 і Маріуполь. Точніше, в таких поєднаннях: Олександрія – Маріуполь, Колос – Дніпро-1, переможці б'ються в фіналі за кваліфікацію Ліги Європи".

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко нарешті святкує: "Вимучили... всім монзуль на зло".

Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов хвалить Максимова та компанію: "Дуже хороша команда, яка за якістю сьогоднішньої гри заслуговує грати в першій, а не в другій шістці. Тренери виконали величезну і дуже успішну роботу, і, думаю, результати прийдуть".

Президент УАФ Андрій Павелко сподівається повернути на трибуни уболівальників: "Ми продовжуємо активно працювати над тим, щоб вже найближчим часом принаймні 10-25% секторів на матчах чемпіонату України вдалося заповнити вболівальниками. І ми на постійному зв’язку у цьому питанні і з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і з головним санітарним лікарем Віктором Ляшко. Адже після ТАКОГО фіналу інтерес до футболу в Україні лише зросте!".

Есперти програми "Великий футбол" Михайло Метревелі вважає, що Ворскла заслуговає на преміальні попри поразку.

У соцмережах нагадують, що Динамо взяло Кубок вперше з 2015-го.

Кубок в Києві



Вперше з 2015 року. Тоді у фіналі Динамо обіграло в епічній серії пенальті Шахтар.



Вчорашньою серією приємно здивований — так, Ворскла очевидно тренувалась бити пенальті. Але ж і Динамо теж! Чи не кожний пенальті пробивали майже без шансів. — Serhiy Herts (@serhiy_herts) July 9, 2020

Гра полтавців справила приємне враження: "По грі Ворскла не програла. Сподобалося: на винос не лупили – все через пас".

По игре Ворскла не проиграла. Понравилось: на вынос не лупили-все через пас. — Внутренняя Монголия (@l_vinchenso) July 8, 2020

Були й ті, хто відверто страждав через побачене на футбольному полі.

Футбол дк-ворскла такий нудний, як моє життя. І нащо я включився його дивитись, краще б вже спав

Забийте вже хоч хтось і припиніть ці муки на футбольному полі. — [email protected] (@ja_ne_rab) July 8, 2020

Натомість Брутальний футбол – про юного кіпера, який міг стати героєм, але не вийшов на поле.