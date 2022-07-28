Перемога Динамо над Фенербахче у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ залишила неприємний осад. Фанати турецького клубу викрикували ім'я та прізвище недопрезидента Росії, за що поплатились не лише поразкою, а й репутацією.

Коли Україна вже понад 150 днів зазнає обстрілів російськими ракетами, а війська Путіна продовжують вбивати наших земляків, ґвалтувати жінок та дітей, нищити українську націю, кричалка про Владіміра є огидним цинізмом. Вчинок вболівальників "жовтих канарок" у кожного українця викликає неймовірне роздратування та біль. Що говорити, якщо навіть Мірча Луческу, який називав Україну та Росію братніми народами й працював у Зеніті, не залишився осторонь скандальних скандувань.

У Фенербахче знайшли крайнього в ганебному скандуванні фанатів на підтримку Путіна: офіційна заява турків

Обурення не вщухають навіть за добу після поєдинку. Наші дипломати засудили дії фанатів на стадіоні у Стамбулі, громадянське суспільство не стримувалось. Світова преса шокована, а самі турки – по обидва боки барикад. Нумо розбиратись, хто і що писав про епізод, якому не місце у цивілізованому футбольному світі.

Одним із перших слово взяв Рефат Чубаров. Голова Меджлісу кримськотатарського народу розкритикував кожного учасника ганебного дійства, нагадавши про масові вбивства за наказами Путіна.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив, чому Збройні сили України вже перемогли Путіна. І переможуть ще раз.

Натомість відомий блогер та активіст Сергій Стерненко – лаконічний.

Вболівальники Фенербахче чорти. Хоча, може вони просто на собі хочуть відчути російську агресію, і саме тому скандували «владімір путін» на матчі проти Динамо. pic.twitter.com/EVzFYe9kLG — Serhii Sternenko (@sternenko) July 27, 2022

"Співають, але не ту пісню", – наголосив вокаліст гурту Танок на Майдані Конго Олександр "Фоззі" Сидоренко.

Посол України в Туреччині Василь Боднар не зрозумів, як можна підтримувати агресорів, і подякував небайдужому турецькому суспільству.

І ще про суспільство. Зрозуміло, що не можна оцінювати цілу націю за вчинком однієї групи фанатів. Саме тому у соціальних мережах турки просили вибачення за скандування імені президента РФ (вочевидь, скористались перекладачем).

Але були такі, для яких, схоже, прославляти головного терориста планети – норма. Дружина лідера Динамо Віталія Буяльського Аліна зізналась, що отримала чимало огидних повідомлень.

Дехто з вболівальників навіть виділив 4 головні причини скандалу. Мовляв, Луческу, Бойко, Буяльський та Дубінчак робили все, щоб з ними повелись саме так.

Maç'ın 58. Dakikasında olan Putin tezahüratının 4 nedeni

Mirca Lucescu

Denys Boyko

Vitaliy Buyalskiy

Vladyslav Dubinchak



Bu 4 provokatör maçın başından sonuna kadar taraftarı kışkırtıcı hareketler yapıp Fahişe muamelesi görmek için çırpındılar. Sonunda istedikleri oldu. pic.twitter.com/PizPppmzSj — LORD Legolas (@49_officialll) July 28, 2022

Не оминула цю тему і світова преса. Португальський Observador опублікував новину зі заголовком "Вболівальники Фенербахче вболівали за Путіна і розлютили Бойка". Саме Денис був одним із тих, хто дуже емоційно реагував на лаві для запасних на викрики. Австрійське видання Kleine Zeitung відзначило, що турки влаштували безлад після першого гола українців.

Румунська Gazeta Sporturilor назвала сцени шокуючими й додала, що у соціальних мережах посипались негативні реакції, а найбільш жорсткими були саме турки. Французький So Foot і бразильський Globo, як і деякі турецькі журналісти, припустили, що скандування на адресу Путіна – це відповідь на дії Буяльського, який нібито показав жест орла, що є символом Бешикташа, ворогів Фенербахче.

Англійська Daily Star у заголовку використала слово "огидний" для опису вболівальників, німецький Der Spiegel заговорив про скандал на фоні російсько-української війни. Про епізод згадали навіть у Чилі. Так, тамтешній сайт Alairelibre назвав кричалку ганебною. А от аргентинська Ole намагалась пояснити дії представників Фенербахче їхньою традиційною агресивністю. Іспанський AS підсумував: це всесвітня ганьба посеред війни. Нічого й додати.

Фенербахче довго не коментував скандування своїх фанатів. Офіційна заява з'явилась за понад 20 годин. У ній клуб наголошує, що "це жодним чином не показує його позицію", згадує, що одним із перших засудив війну Росії проти України, і нагадує про товариський благодійний матч із Шахтарем у квітні. Водночас звинувачує представників лави запасних Динамо у підбурюванні фанатів і заявляє, що "спорт – поза політикою".

Щодо останнього твердження українці у контексті 150-денної повномасштабної війни точно мають інші погляди, а щодо решти – з цим розбереться УЄФА, який вже відкрив дисциплінарне провадження.

Після матчу колишній арбітр ФІФА Ахмет Чакар написав, що, на думку лідерів європейських країн, кричалка про Путіна є найгіршою за всі часи. Саме тому рішення УЄФА, на яке чекатиме Україна, повинно бути таким, щоб кожен учасник (і не лише) задумався про доцільність викрикувати ім'я терориста, вбивці та злочинця.

"Кричати таке з трибун – це не просто блюзнірство": Михалик про фанатів Фенербахче, дзвінок Бущану та майбутнє Динамо