"Трудно вскрывать оборону, когда соперник защищается настолько компактно. Но, думаю, на правом фланге в первом тайме мы играли хорошо, именно оттуда мы чаще создавали угрозы.

Неожиданная потеря очков соперником сборной Украины в видеообзоре матча Босния и Герцеговина – Нидерланды

У нас была пара хороших подходов до перерыва, но до по-настоящему голевых моментов дело не доходило. С положительного можно отметить, что мы редко теряли мяч, но мы должны были создавать больше остроты.

После такого матча я должен задать вопрос и себе, ведь вся ответственность лежит на мне. Но, думаю, всем стоит посмотреть на себя в зеркало – мы создали пять стопроцентных моментов и не реализовали ни одного из них.

Также не будем забывать, что Босния сыграла 1:1 в гостях с Италией, так что это команда, с которой нужно считаться. Если смотреть реально, то чтобы обыгрывать их на выезде, нам нужно было быть в оптимальной форме, но пока нам до нее далеко", – сказал де Бур в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, ничья принесла "Оранье" четыре очка и оставила на второй строчке турнирной таблицы, Босния и Герцеговина с двумя пунктами – последняя. Лидером квартета остается сборная Италии.

Босния и Герцеговина в сложнейшем матче удержала ничью против Нидерландов