"Очень соскучились. Каждая игра – это праздник, а официальный матч – двойной праздник. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, чтобы удачным стартом положить хорошее начало всего последующего чемпионата.

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Мне удалось немного посмотреть матч Вереса в первом туре против Колоса, когда жители сыграли вничью 0:0. Достаточно прочная и сильная команда. Скажу так: не только нам, но и всем командам будет очень непросто противостоять им в чемпионате.

Не буду загадывать наперед, скажу лишь, что у Динамо всегда высокие цели на сезон во всех турнирах, в которых команда участвует", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

К слову, для "бело-синих" матч с Вересом будет дебютным в сезоне, ведь поединок первого тура против Миная был перенесен.

Динамо – Верес: анонс матча УПЛ