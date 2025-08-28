"Всем очевидно, что сегодня произошло": Аморим сделал загадочное заявление после вылета Манчестер Юнайтед из Кубка лиги
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал вылет своей команды из второго раунда Кубка английской лиги от Гримсби.
"В итоге неважно, сделали мы камбэк или нет. Важны сигналы, которые команда показала во время игры, особенно в ее начале. Я считаю, что лучшая команда победила – единственная команда, которая была на поле. Лучшие игроки могут проиграть, потому что любая команда может обыграть любую группу игроков, и я думаю, что команда и игроки сегодня сделали громкое заявление. Вот и все. Мы проиграли, лучшая команда победила.
Что я имею в виду? Думаю, абсолютно ясно, что это за заявление, так что давайте двигаться дальше. Я считаю, что всем очевидно, что сегодня произошло. Мы начали игру без какой-либо интенсивности, вся идея давления была потеряна, мы выглядели полностью растерянными, и поэтому я думаю, что игроки сделали очень громкое заявление", – цитирует Аморима ВВС.
