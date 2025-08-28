"В итоге неважно, сделали мы камбэк или нет. Важны сигналы, которые команда показала во время игры, особенно в ее начале. Я считаю, что лучшая команда победила – единственная команда, которая была на поле. Лучшие игроки могут проиграть, потому что любая команда может обыграть любую группу игроков, и я думаю, что команда и игроки сегодня сделали громкое заявление. Вот и все. Мы проиграли, лучшая команда победила.

Манчестер Юнайтед повесил ценник в 52 млн евро на свою звезду – он хочет сбежать из АПЛ

Что я имею в виду? Думаю, абсолютно ясно, что это за заявление, так что давайте двигаться дальше. Я считаю, что всем очевидно, что сегодня произошло. Мы начали игру без какой-либо интенсивности, вся идея давления была потеряна, мы выглядели полностью растерянными, и поэтому я думаю, что игроки сделали очень громкое заявление", – цитирует Аморима ВВС.

МЮ вылетел от команды четвертого дивизиона, Миколенко вернулся уверенной победой: Кубок английской лиги