"Когда вы выигрываете матч, то он вам нравится. Когда вы видите, что фанаты счастливы, вам нравится еще больше. Сегодня было много ожиданий, и все они оправданы. Мы должны работать в каждом матче. Это Манчестер Юнайтед, ничего не изменилось.

Сказочный камбек Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Криштиану Роналду превратился в фантастического бомбардира. Он сыграл очень хорошо, забил, потом качественно связал игру. Он чувствует голевые моменты и забивает. Он безжалостен. Криштиану дал толчок команде и всем, кто связан с клубом. Всем будто снится хороший сон. Ну, они могут и дальше его смотреть, а мы сосредоточимся на работе", – цитирует Сульшера ВВС.

Напомним, Манчестер Юнайтед отдал Ювентусу за Роналду скромные 15 млн евро с бонусами.

Манчестер Юнайтед разгромил Ньюкасл – Роналду оформил дубль в дебютном матче за "дьяволов"