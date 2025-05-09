"Я мало кому об этом говорил, но почти три года я не мог пересмотреть этот матч. Для меня это моя футбольная вселенная в определенном смысле, когда я вспоминал об этом матче, или когда мне попадались какие-то публикации или чьи-то интервью об этой игре.

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Моя вселенная была полностью разрушена, Ведь иметь такую возможность и не выиграть этот матч... Тем более это не была игра в одни ворота, мы не проиграли по всем статьям, имели очень хорошие шансы победить", – рассказал Бойко в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, подопечные Мирона Маркевича в сезоне 2014/15 вышли в финал Лиги Европы, где уступили Севилье (2:3).

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