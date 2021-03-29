"Игра сборной Украины называется "Мы атаковали неспешно". А если ты атакуешь не спеша, контролируя мяч, значит, надо или исполнять, или ждать ошибку. Проблемой для нас было то, что мы не спешили атаковать. Каждый делает по 100 передач.

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Если была недооценка, тогда надо всех в мешок и с моста. Какая может быть недооценка на таком уровне, выступая за сборную? Тем более во Франции играли одни, а здесь уже, по сути, половина команды изменилась", – отметил Леоненко в программе Великий футбол.

Напомним, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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