"Я счастливый человек, потому что могу говорить все, что хочу. Обратился к Дзюбе, потому что он – капитан сборной России. Я написал ему сначала первое сообщение, хотел нормально поговорить. Но прошло несколько дней и молчанка.

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Я не отказываюсь от своих слов в его адрес. Если даже капитан их сборной молчит, никто ничего не будет говорить. Не знаю, как мы поступили бы на их месте, но это можно было бы сделать. Костяк договорился "выставить" что-то – всех не посадят.

Почему российские футболисты молчат? Боятся за свои жизни, боятся за штрафы, сейчас ввели закон: говоришь "нет войне" – тебя сажают. Можно собраться всей командой, если вы реально "против", выставить пост против войны, сказать, что это не поддерживаете. А если вы молчите – значит вы поддерживаете войну", – сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения оккупантов на украинскую землю Миколенко обратился к Артему Дзюбе с просьбой не молчать об агрессии России. Однако тот не ответил Виталию, спровоцировав украинца написать очень жесткий пост.

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