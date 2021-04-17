"Поздравляю Ворсклу с победой. Соперник был более агрессивным и использовал наши провалы в обороне, которые сложно объяснить. Использовали возможности. У нас даже если были моменты, то неправильно ими распорядились. Можно сказать, что в первые полчаса мы остались в раздевалке.

Ворскла – Заря – 4:2 – видео голов и обзор матча

У соперников все проходило через центральную зону, такие провалы у нас были. Мне кажется, проиграли закономерно. По ходу матча то выровнялось все, но было уже поздно. Замены? Всех можно было вообще поменять. Уже роли не играло это. Во втором тайме уже по счету было все. В среду нужно реабилитироваться.

Жаль, что в таких лобовых играх мы проседает. Но хорошо, что через три-четыре дня следующая игра, это хороший шанс себя реабилитировать. Мы играем полуфинал Кубка, и хочется показать реакцию. Будем ругаться, будем разбираться. Нужно двигаться дальше", – сказал Скрипник в эфире телеканала "Футбол 2".

Ворскла перестреляла ужасную Зарю и закрутила интригу в борьбе за бронзу – лучший бомбардир УПЛ оформил хет-трик