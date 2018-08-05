"Всех беспокоит его форма перед матчами сборной". Две ошибки Пятова – профессиональный разбор от знаменитого голкипера

"Футбол 24" поднял вопрос неуверенной игры голкипера Шахтера и сборной Украины – отвечает его коллега Игорь Шуховцев, экс-вратарь Мариуполя, Зари и ряда других клубов.

– Не люблю я комментировать такие эпизоды (Улыбается). Не так давно делал это по Бойко, – вспоминает Игорь Шуховцев. – На мой взгляд, в Киеве Пятову не хватало уверенности – такой уверенности, к которой мы привыкли в его исполнении. Но такая уж голкиперская судьба – мы можем спасать в течение 89 минут, а на девяностой допустить ошибку и об этом будут говорить и помнить.

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Пятов действительно сыграл неуверенно, мяч от его рук упал в ворота. Секундная расконцентрация Андрея стоила Шахтеру победы. Это голкиперская ошибка – бесспорно.

– В матче за Суперкубок Украины Пятов допустил еще более вопиющую результативную ошибку. Два ляпы за такой короткий временной промежуток: что происходит с нашим голкипером №1?

– В том предыдущем матче против Динамо все было наоборот, на мой взгляд: там Пятов сыграл слишком самоуверенно. Понимаю: всех беспокоит его форма перед матчами сборной Украины. Несмотря на это, я бы не спешил так громко поднимать вопрос "Что происходит с Андреем". У него – огромный опыт. Верю, что вскоре будут обсуждать не его ошибки, а надежную игру.

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