Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился со списком игроков, которые будут противостоять Александрии в очередном туре чемпионата Украины.

Уже сегодня, 25 апреля, Шахтер в рамках 23-го тура УПЛ проведет в Александрии поединок против подопечных Владимира Шарана. "Оранжево-черные" заявили на матч с "горожанами" 20 игроков, сообщает официальный сайт "горняков".

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Из-за травм встречу пропустят Исмаили, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес. Николай Матвиенко и Майкон дисквалифицированы. Алан Патрик накануне вернулся в общую группу, но в заявку не попал.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Витао, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Маркос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Фернандо.

Нападающий: Богдан Вьюнник.

Напомним, после 22-х туров Шахтер с 34-мя очками идет вторым, Александрия с 26-ю пунктами – восьмая. Начало встречи в 17:00.

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