"С чемпионами, которые добились больших успехов, сложнее. Просто надо уважать их и вести диалог, чтобы понять, чего они хотят. Со временем они становятся чуть эгоистичнее остальных. На этой почве с ними всегда возникают споры. С молодыми иначе, они готовы слушать. В футболе важно уметь слушать, ведь тем самым развиваешь способность к концентрации, а без нее никуда.

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Молодых футболистов надо обучать. С другими надо выстраивать отношения на взаимном доверии, становиться друзьями. Молодых можно критиковать, советовать им. С состоявшимися игроками это гораздо труднее, приходится искать решения. Телевидение и пресса приносят им славу, они становятся заметными фигурами и перестают воспринимать критику. К ним нужно искать особый подход", – цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.

Напомним, Динамо после двух туров имеет одно очко в своем активе. Уже сегодня, 4 ноября, киевляне сыграют с Барселоной. Начало матча запланировано на 22:00.

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