Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пообщался с прессой перед матчем 5-го тура Лиги наций против Грузии.

– Смотрели ли вы предыдущий матч против сборной Грузии? Как вам нападающие этой команды?

– Предыдущий матч, конечно, смотрел. У грузин всегда был хороший атакующий состав. Я играл против них за юношескую команду Динамо, за юношеские сборные Украины. Всегда было тяжело играть в обороне против них. Мне очень нравятся эти футболисты, будет интересно сыграть против них.

Грузия – Украина: пресс-конференция Реброва – о состоянии Довбыка, план против Хвичи и ожидания от соперника

– Полностью ли вы набрали кондиции после травмы?

– Свои кондиции оцениваю на сто процентов, потому что я уже провел четыре поединка за свой клуб, – цитирует Миколенко официальный сайт УАФ.

Матч сборных Грузии и Украины состоится 16 ноября в Батуми, старт игры запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Украина удержала первую победу в Лиге наций – дальний выстрел Мудрика принес триумф над Грузией