"Если говорить учитывая эмоции, то мы очень довольны. Обыграть Кривбасс в Кривом Роге – для нас на данном этапе это достаточно большая победа. Мы очень этим довольны. А еще хочу вспомнить, что наши уважаемые фанаты смогли быть на игре. Хотя слово "уважаемые" здесь не передаст всех эмоций – наши Герои!

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Я так сильно хотел, чтобы мы выиграли и подарили им эту победу! Поэтому сегодняшняя победа – для болельщиков. Здоровья им, а всем нам – скорейшей Победы! Не скажу, что мы ставили какой-то приоритет. Мы стараемся использовать все атакующие элементы, которые имеем в своем арсенале. Это и фланговые прорывы, и длинные передачи, и различные комбинационные элементы.

Голы получились по футбольным меркам "неслучайными": все они были в результате определенных удачно разыгранных взаимодействий. Это придает нам уверенности, желание идти дальше, развиваться и прогрессировать. И, конечно, подниматься в турнирной таблице.

Уровень игры соперника? Я с радостью отвечаю на подобные вопросы. Юрий Николаевич для меня – человек особенный. По жизни нас многое связывало. Всегда когда пересекаемся – есть о чем поговорить. Сейчас мы – соперники: но все было достойно, все было профессионально. Всегда тяжело играть против Юрия Вернидуба. Он – тренер очень высокого уровня", – цитирует Григорчука официальный сайт Кривбасса.

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