"Всегда рад, когда бывшие футболисты становятся тренерами": Симеоне – о приходе Хави в Барселону
Наставник Атлетико Диего Симеоне ожидает конкуренции со стороны Барселоны под руководством Хави.
"Всегда рад, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает родной дом как никто другой, он будет знать пути для как можно лучшей работы.
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Он сможет передать команде все, что сам всегда говорил, умел и показывал. Думаю, он прибывает в место, где его любят и знают правильный путь", – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
Добавим, что сейчас Атлетико занимает четвертую строчку Примеры с 22 очками. У Барсы на 6 пунктов меньше и девятое место.
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