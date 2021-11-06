"Всегда рад, когда бывшие футболисты становятся тренерами. Хави знает родной дом как никто другой, он будет знать пути для как можно лучшей работы.

Хави получил гарантии усиления состава Барселоны – зимой ожидаются три новичка и сброс "балласта"

Он сможет передать команде все, что сам всегда говорил, умел и показывал. Думаю, он прибывает в место, где его любят и знают правильный путь", – приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Добавим, что сейчас Атлетико занимает четвертую строчку Примеры с 22 очками. У Барсы на 6 пунктов меньше и девятое место.

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