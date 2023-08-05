"Всегда мечтал поиграть в Англии": новичок Манчестер Сити высоко оценил новую команду и Гвардиолу
Защитник сборной Ховартии и Манчестер Сити Йошко Гвардиол впервые высказался после своего трансфера.
"Я всегда мечтал когда-нибудь поиграть в Англии. Перейти в Манчестер Сити после такого сезона – настоящая честь для меня. Каждый, кто видел их игру прошлого сезона, знает, что это лучшая команда в мире. Треб обо всем говорит.
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Переход в Ман Сити – нечто особенное для меня и семьи. Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в мире буду прогрессировать", – цитирует защитника клубный сайт.
Напомним, что Йошко Гвардиол перешел в Манчестер Сити из РБ Лейпцига за более чем 80 миллионов евро.
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