"Переход в Эвертон – это огромный и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это место, где зародилась игра, и я думаю, что это место очень хорошо подойдет для меня. Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым. У меня опыт игры на европейском уровне и, надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок.

Миколенко официально перешел из Динамо в Эвертон

Я взволнован возможностью сыграть перед нашими болельщиками в Эвертоне. Я видел несколько последних игр на Гудисон Парк, и они были невероятными. Они – фантастические болельщики, перед которыми я чувствую большую ответственность", – цитирует Миколенко официальный сайт Эвертона.

Отметим, что "ириски" объявили о трансфере украинца. Сумму трансфера официально не разглашали, однако, по неофициальным данным, Динамо получит за своего игрока около 20 млн евро.

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