"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я – украинец.

Зозуля объявил об уходе из Альбасете

И сегодняшняя награда – орден "За заслуги III степени" – для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за знак отличия. Любите Украину", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, указ о присвоении Роману награды за "весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность" был подписан еще в сентябре 2020 года. Форвард недавно покинул испанский Альбасете, за который выступал с сентября 2017 года, и вернулся в Украину.

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