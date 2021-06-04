"Всегда что-то новое – это интересно. Я скорее хочу начать работать с ним. Но, разумеется, сейчас со сборной Украины хочется выполнить свою миссию и начать уже работать в клубе. Это будет что-то новое для меня.

"Лучше проиграл бы финал с Гвардиолой": Де Дзерби не нравится стиль, который сделал триумфаторами Конте и Тухеля

Я думаю, что Де Дзерби и его штаб помогут выйти нам на новый уровень. Он даст команде что-то новое. Я считаю, что приход Де Дзерби в Шахтер – это очень хорошо. Он поможет не только мне, но и всем футболистам Шахтера сделать шаг вперед и стать лучше", – цитирует Трубина Sport.ua.

Заметим, Роберто пришел в донецкий клуб из итальянского Сассуоло. Дебют 41-летнего специалиста во главе "горняков" состоится 24 июля в матче за Суперкубок против Динамо.

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