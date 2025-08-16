"Было прекрасно наблюдать за этим матчем. Именно такие игры делают футбол таким замечательным: все три стороны хотели получить хорошую игру – мы, Борнмут и арбитр. Высокий темп, без остановок и потери времени. Молодцы, они проигрывали 0:2 и продолжали бороться, как и мы в конце.

Ливерпуль выгрыз волевую победу над Борнмутом в матче-открытии АПЛ – новичок мерсисайдцев оформил гол+пас

В прошлом сезоне Борнмут был очень сильным по всем показателям, и вы снова увидели, насколько эта команда была в форме, она никогда не сдавалась. Борнмут столкнулся с командой, которая никогда не сдавалась. Мы потеряли много игроков летом, но не потеряли менталитет.

Обычно при счете 2:2 все знают, на какого игрока я смотрю в этот момент. Я бы с удовольствием выпустил Диогу Жоту, но я не смог этого сделать по ужасным причинам. Но сегодня болельщики и игроки сделали то, что он делал для нас много раз в прошлом.

Гол Кьезы – фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что нам был нужен гол. Для него забить в такой момент – что-то особенное. Это еще более особенное, потому что болельщики его поддержали. Приятно, что он отплатил им тем же, забив великолепный гол", – цитирует Слота ВВС.

