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"Все знают, что я болельщик Арсенала", – агент Коутиньо признался, где хочет играть звезда Барселоны

09:42 43 Читати українською
"Все знают, что я болельщик Арсенала", – агент Коутиньо признался, где хочет играть звезда Барселоны
Киа Джурабчиан и Филиппе Коутиньо / Фото Daily Mail

Киа Джурабчиан, агент хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо, подтвердил, что его клиент определился со своим будущим.

"То, что я болельщик Арсенала, ни для кого не станет секретом. У меня нет никакого преимущества, куда переходят игроки. Я не пытаюсь подталкивать кого-то в тот или иной клуб. Все это возможно.

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Премьер-лига – это то место, где он всегда любил играть и, вероятно, хотел бы вернуться снова. Вопрос в том, какими будут финансовые условия всех клубов, включая Барселону и клубы Премьер-лиги после этой пандемии", – цитирует Джурабчиана Sky Sport.

Контаркт Филиппе принадлежит Барселоне, но сейчас он защищает цвета Баварии на правах аренды. В нынешнем сезоне Бундеслиги Коутинью провел 22 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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