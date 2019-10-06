Все всё видели, все всё понимают, – защитник Колоса резко прокомментировал скандальное решение арбитра в пользу Динамо

Игрок Колоса Максим Максименко остался крайне недовольным работой рефери Андрея Коваленко на мате 10 тура УПЛ против Динамо.

"На видео все четко видно. Арбитр назначил пенальти, дал красную в эпизоде, когда мяч попал в лицо. Там даже намека не было на руку. Все всё видели, все всё понимают.

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Матч можно разделить на до и после моего удаления и пенальти. Максимально несправедливое решение повлияло на исход матча. Мы получили опыт. Рассчитывали играть и зарабатывать очки с Динамо или в следующем туре против Шахтера, против любой команды. Хотелось бы, чтобы все решалось на футбольном поле между командами, и не вмешивались арбитры", – сказал Максименко в комментарии Футбол 1.

Главный арбитр матча Андрей Коваленко сначала удалил хавбека киевлян Владимира Шепелева, а уже через пять минут уравнял составы, показав красную карточку Максименко. Впоследствии Динамо еще и пробивало три пенальти в матче против новичка УПЛ.

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