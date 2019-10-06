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Все всё видели, все всё понимают, – защитник Колоса резко прокомментировал скандальное решение арбитра в пользу Динамо

6 октября 22:48 48 Читати українською
Все всё видели, все всё понимают, – защитник Колоса резко прокомментировал скандальное решение арбитра в пользу Динамо
Максим Максименко / Сайт Колоса

Игрок Колоса Максим Максименко остался крайне недовольным работой рефери Андрея Коваленко на мате 10 тура УПЛ против Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

"На видео все четко видно. Арбитр назначил пенальти, дал красную в эпизоде, когда мяч попал в лицо. Там даже намека не было на руку. Все всё видели, все всё понимают.

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Матч можно разделить на до и после моего удаления и пенальти. Максимально несправедливое решение повлияло на исход матча. Мы получили опыт. Рассчитывали играть и зарабатывать очки с Динамо или в следующем туре против Шахтера, против любой команды. Хотелось бы, чтобы все решалось на футбольном поле между командами, и не вмешивались арбитры", – сказал Максименко в комментарии Футбол 1.

Главный арбитр матча Андрей Коваленко сначала удалил хавбека киевлян Владимира Шепелева, а уже через пять минут уравнял составы, показав красную карточку Максименко. Впоследствии Динамо еще и пробивало три пенальти в матче против новичка УПЛ.

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Колос Колос Колос - Динамо Киев Максим Максименко Максим Максименко
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