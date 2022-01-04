"Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание.

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Но я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. В футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, донецкую команду с лета 2021 года возглавляет экс-тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби. На зимнюю паузу "горняки" ушли на вершине турнирной таблицы ПЛ, опережая Динамо на два очка.

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