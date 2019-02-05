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Все в восторге от Нади: горячая и соблазнительная девушка Дениса Суареса, которая сводила с ума сына Зидана

14:13 205 Читати українською
Все в восторге от Нади: горячая и соблазнительная девушка Дениса Суареса, которая сводила с ума сына Зидана
Надя Авилес покорила Суареса

Хавбек Барселоны Денис Суарес, которые ближайшие полгода будет выступать за Арсенал на правах аренды, прихватил в Лондон свой самый большой клад.

Знакомьтесь, ее зовут Надя Авилес, и она – одна из самых красивых женщин Испании. 21-летняя модель из Барселоны познакомился с Денисом только прошлым летом, но оба уже не могут жить друг без друга. "Я хочу, чтобы ты любил меня вечно", – подписала фотографию со своим любимым в социальных сетях сексапильная модель.

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Авилес быстро заставила забыть Суареса о его бывшей пассии Сандре Монтото, с которой талантливый хавбек разошелся в начале прошлого года. Правда, Денис – не единственный футболист, с которым встречалась эффектная брюнетка. По слухам, раньше она вскружила голову старшему сыну Зинедина Зидана Энцо.

Надя не стесняется демонстрировать на камеру свое обнаженное тело, а после переезда в британскую столицу и появления на страницах популярного таблоида The Sun количество подписчиков молодой испанки растет с метеоритной скоростью.

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