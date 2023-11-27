– Даниил, в последнее время Шахтер немного забивает, почему так? В первой игре с бельгийским клубом ты оформил дубль, попытаешься ли повторить успех завтра?

– Для нас самое главное – не большое количество голов, а результат, а именно победа. Завтра мы рассчитываем исключительно на положительный для Шахтера итог.

– Повлияла ли на команду потеря очков в последнем матче с Полесьем? Почему не удалось забить?

– Нет, не повлияла, понимаем ведь, что впереди в чемпионате много поединков, в которых можно как потерять очень много очков, так и пройти дистанцию вообще без потерь. Все в наших руках, нужно только побеждать. Игру с Полесьем хочется забыть, сейчас все мысли о следующем матче.

Шахтер – Антверпен: прогноз на матч Лиги чемпионов

– Шахтер уже играл с Антверпеном, что можешь сказать об этой команде? Как Шахтер намерен действовать завтра и какие сильные стороны соперника отметишь?

– Антверпен – очень хорошая команда, которая демонстрирует комбинационный футбол, играет вперед и постоянно ищет свободные зоны, любит атаковать через середину. В составе очень хорошие футболисты как атаки, так и защиты. Но, как и любой клуб, у Антверпена есть и слабые стороны. Будем стараться максимально воспользоваться оставшимся временем, чтобы подготовить и нашу команду, и нашу атаку к завтрашней игре. Надеюсь, подойдем к матчу с максимальным настроением, понимаем ведь, что нужна только победа.

– В этой Лиге чемпионов немецкий Фолькспаркштадион стал домашним для Шахтера. Чувствуете ли вы себя комфортно, как дома, ведь в Гамбурге вас приходят поддержать не только украинцы, но и местные болельщики?

– Конечно, уже очень хочется играть с болельщиками дома, в Украине, но пока это невозможно. Благодарю болельщиков, которые приходят на наши матчи в Гамбурге, поддерживают и дают нам второй дом в этом городе, – цитирует Сикана пресс-служба Шахтера.

Шахтер обнародовал заявку на матч Лиги чемпионов