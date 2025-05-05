"Это будет очень важный матч (против "кулес"), Решающий или почти решающий. Наша победа стала бы важным шагом, но в Ла Лиге все в руках Барселоны. Мы будем бороться.

Дубль Мбаппе в видеообзоре матча Реал – Сельта – 3:2

Финал Кубка Испании в Севилье был очень конкурентным. Нам не нужно слишком много выдумывать. Мы должны подойти к каждой игре серьезно. Намерены выступить с максимальной уверенностью", – цитирует Анчелотти Marca.

Реал отстает от Барселоны на четыре пункта. В Ла Лиге осталось сыграть четыре тура. В воскресенье, 11 мая, "сливочные" сыграют против "кулес" в Класико.

Реал едва не опозорился, ведя 3:0 дома против Сельты – Гюлер оформил 1+1, дубль Мбаппе, а потом все пошло не так