"Все в Манчестер Юнайтед знают о желании Погба", – Мино Райола

Агент полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Мино Райола рассказал о возможном трансфере своего клиента.

"Каждый в Манчестер Юнайтед, от тренера до владельца, знает о желании Погба. Все знают о готовности Поля двигаться дальше.

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Мы находимся в процессе работы над этим. Все знают, что он чувствует", – рассказал Райола в комментарии The Times.

Напомним, что Погба изъявил желание перейти в мадридский Реал. Также на игрока претендует Ювентус. Добавим, что Манчестер Юнайтед хочет получить за Погба около 150 млн евро.

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