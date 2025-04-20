"Все замечательно у нас в команде – и атмосфера, и идеи. Думаю, это просто был у нас такой период, который надо пережить, чтобы стать сильнее. Думаю, что и в клубе полное доверие к Пушичу, и у нас полное доверие к его идеям. Поэтому все у нас перспективно", – сказал Бондаренко в интервью Sport Arena.

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Марино Пушич возглавил Шахтер в октябре 2023 года и выиграл во главе команды чемпионат и кубок Украины сезона 2023/24. Впрочем, в текущей кампании Шахтер занимает лишь третье место в турнирной таблице УПЛ, а отставание от лидера – киевского Динамо, составляет 10 очков. Также "горняки" заняли 24-е место из 27-ми команд в общей группе Лиги чемпионов, набрав 7 баллов в восьми матчах.

В этом сезоне Артем Бондаренко провел 34 игры за донецкий клуб, забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с "горняками" рассчитан до 2028 года.

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