"Все только начинается": Ярмоленко оценил шансы сборной Украины на выход из группы после поражения от Италии
Полузащитник "сине-желтых" Андрей Ярмоленко подытожил выступления команды в сентябрьском цикле.
"Конечно, была тяжелая игра. Думаю, на фоне того, что мы играли через два дня на третий, тяжело было противостоять такому сопернику, как сборная Италии после такой команды, как Англия. Поэтому где-то, наверное, сказалась усталость.
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Я считаю, что результат по игре. В футболе бывают победы, бывают поражения. Самое главное – двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас еще ничего не закончилось, все только начинается. А начинается самое интересное. Поэтому сделаем выводы, разберем эту игру уже на следующем сборе, будем работать и двигаться дальше.
Никто не сдается. Игра могла сложиться по-другому, но результат на табло. Нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые были в поединке с Италией", – сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, полузащитник Динамо вышел против Италии с капитанской повязкой, провел на поле 58 минут и успел отметиться голом.
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