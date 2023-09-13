"Конечно, была тяжелая игра. Думаю, на фоне того, что мы играли через два дня на третий, тяжело было противостоять такому сопернику, как сборная Италии после такой команды, как Англия. Поэтому где-то, наверное, сказалась усталость.

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Я считаю, что результат по игре. В футболе бывают победы, бывают поражения. Самое главное – двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас еще ничего не закончилось, все только начинается. А начинается самое интересное. Поэтому сделаем выводы, разберем эту игру уже на следующем сборе, будем работать и двигаться дальше.

Никто не сдается. Игра могла сложиться по-другому, но результат на табло. Нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые были в поединке с Италией", – сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, полузащитник Динамо вышел против Италии с капитанской повязкой, провел на поле 58 минут и успел отметиться голом.

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