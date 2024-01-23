В 21 туре Реал обыграл Альмерию (3:2) на последних минутах. После матча возникло много споров по судейству, в частности из-за эпизода с Винисиусом, где, вероятно, бразилец сыграл рукой.

Реал официально продлил контракт с ключевым игроком – клаусула составляет 1 млрд.

После матча президент Барселоны Лапорта назвал игру "позором". Хави заявил, что Ла Лигу будет тяжело выиграть и действия арбитров видел весь мир. Пройти мимо высказывания каталонцев не смог Глава Real Madrid TV Алкайд.

"Интересно, что Хави считает некоторые вещи, происходящие в Ла Лиге, странными, но это нормально, что его клуб платил заместителю председателя арбитров почти на протяжении всей его карьеры. Восемь миллионов евро на 20 лет!

Хави провел около 600 матчей за Барселону. Все титулы Барселоны из Хави – подозрительные, это говорит прокурор, судья, гражданская гвардия", – цитирует главу Real Madrid TV Meczyki.

Напомним, Реал сейчас находится в турнирной таблице Ла Лиги на втором месте с 51 баллом, а Барселона занимает третью строчку с 44 очками.

Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией – Кепа пропустил трижды