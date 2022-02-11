"Божьи сыновья" еще не оправились от уволнения Марка Овермарса, как разгорелся скандал с игроком второй команды Донни Вармердамом.

Полузащитника Аякса-2 обвиняют в изнасиловании, сообщает ведущий Roddelpraat Деннис Схаутен. Он общался с девушкой, которую якобы принудил к сексу Вармердам. Недавно она обратилась в полицию.

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"Пострадавшая рассказала мне, что пол года назад он изнасиловал ее на вечеринке. Она сообщила о случившемся в полицию и собирается написать заявление. Девушка была на вечеринке шесть месяцев назад, и Донни тоже там был. Она думала, что он хороший мальчик, они поцеловались, после чего Вармердам потянул ее вверх, он хотел больше, чем просто поцелуи, а она нет.

И все-таки он стянул с нее штаны. А затем совершил с ней половой акт. Она этого не желала. Приблизительно через три минуты она убежала и покинула вечеринку. Она отчетливо сказала "нет", она плакала. Я спросил, есть ли у нее доказательства.

Девушка получала сообщения от людей, которые видели, как она шла в слезах, и спрашивали, что произошло. Из того, что я видел (фотографии и сообщения), у дела есть хорошие шансы на успех, позвольте мне так высказаться", – резюмировал Схаутен.

Заметим, Донни Вармердам является воспитанником Аякса и сейчас выступает во второй команде. В этом сезоне опорный хавбек отыграл 18 матчей, но результативными действиями не отличался.

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