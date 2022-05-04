В первом тайме случился спорный эпизод. Ло Чельсо вырвался один на один с Алиссоном, и бразильский голкипер сбил в штрафной соперника. Судьи чудом не усмотрели там нарушения.

"Это был скандальный пенальти. У судьи нет квалификации, чтобы обслуживать такой матч. Как можно было не дать пенальти на Ло Чельсо, я не понимаю, как иначе можно трактовать этот эпизод.

Вильярреал – Ливерпуль – 2:3 – видео голов и обзор матча 1/2 финала ЛЧ

Идиотское судейство, все свистели в их пользу. Я не оправдываюсь, потому что Ливерпуль был сильнее и мог выиграть с большим счетом, но арбитраж просто не соответствовал уровню полуфинала ЛЧ.

В первом тайме было три фола на краю штрафной, мы заслужили важные стандарты, но не получили их. Гордимся, что дошли так далеко, но судьи отработали ужасно", – цитирует Роига Marca.

Вильяреал провел феноменальный первый тайм, сенсационно растоптав Ливерпуль, однако во втором тайме "красные" оформили камбэк и вышли в финал Лиги чемпионов, где сыграют с победителем пары Манчестер Сити – Реал.

Ливерпуль вышел в финал Лиги чемпионов, одержав волевую победу над Вильярреалом – мерсисайдцы отыгрались с 0:2