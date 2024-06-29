"Особое Евро для меня, для нашей команды и для Украины. Во время пребывания сборной на таком турнире важно было поднять не только тему футбола, но и другие важные темы для нашей страны и мира.

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Очень рад быть частью этой команды. Да, к сожалению, все сложилось не так, как мы все хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной навсегда оставили большой след в моей памяти и сердце.

Спасибо всем за поддержку и за то, что были с нами, несмотря ни на что. Будем готовиться и работать дальше. И уже скоро встретимся!" – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в первом матче с Румынией (0:3) в воротах стоял Андрей Лунин. На поединок со Словакией Сергей Ребров выпусти Трубина и тот не подвел, став "Львом матча". После такой игры вопросов относительно того, кто сыграет с Бельгией уже не возникало.

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