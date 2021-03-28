"На самом деле, меня приятно поразил Андерлехт. Это однозначно топ-уровень. Там очень скрупулезно относятся к медосмотру потенциального новичка. Каждая деталь важна. Меня, как говорится, проверили с ног до головы. Они обращают внимание абсолютно на все. Даже тот факт, что я во время процедуры медосмотра общался с психологом, о многом говорит.

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Мне действительно довелось пообщаться с Компани. Сначала мы говорили с ним по видеосвязи. Он ехал в машине и позвонил мне, а впоследствии Венсан приехал на базу Андерлехта и там мы говорили с ним тет-а-тет вживую. Он сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Дал несколько советов. Меня это очень впечатлило. Он просматривал матчи с моим участием. Отметил мой гол в ворота Днепра-1. Подчеркнул, что у меня есть все для того, чтобы играть в футбол на высоком уровне. На самом деле, услышать это из уст Венсана Компани – это что-то с чем-то.

Если быть откровенным, то все шло к тому, что я подпишу контракт именно с Андерлехтом. Почти все уже было согласовано. В последний момент не дошли до определенного согласия. Также клуб Труа вмешался в переговоры. И именно с французской командой я подписал контракт", – цитирует Кухаревича официальный сайт Руха.

Напомним, зимой Николай якобы должен был перейти в Андерлехт, но Рух недавно объявил о его трансфере во французский Труа. Контракт с новым клубом вступит в силу 1 июля этого года.

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