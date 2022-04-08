"Странная история. УЕФА и ФИФА дали возможность всем иностранцам расторгнуть контракты с российскими клубами. Почему Иванисеня не может разорвать контракт с Крыльями Советов – я не понимаю.

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Никаких последствий или проблем с учетом действий УЕФА или ФиФА нет. У него есть все права, все полномочия, чтобы расторгнуть контракт. Есть одна причина. Все российские клубы находятся под колпаком бандитов. Бандитские организации получают откаты, поэтому, возможно, идут определенные угрозы. Но я это объяснить не могу – эта нация совершенно непонятна.

Юридических моментов для того, чтобы не расторгать контракт у Иванисени нет. Если у него, конечно, украинский паспорт и он не менял гражданство", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Иванисеня до сих пор остается на контракте в самарском клубе, однако не попадал в заявку с 11 декабря.

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